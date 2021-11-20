Спикер сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой

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Около 35 тысяч человек вышли в Вене на демонстрацию против ограничительных мер из-за коронавируса, сообщил РИА Новости представитель городской полиции. В большинстве своём люди спокойно идут по центральным улицам города. Однако есть и те, кто кидает в полицейских пивные банки. Несколько человек были задержаны.

В демонстрации принимают участие 35 тысяч человек, — сказал собеседник агентства. Противники ограничительных мер в очередной раз вышли на улицы столицы Австрии после того, как накануне канцлер Александер Шалленберг объявил...