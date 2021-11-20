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Спикер сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой

19:50, 20 ноября 2021
Спикер сената Польши получил посылку с угрозами и взрывчаткой Спикер верхней палаты парламента Польши Томаш Гродзкий Фото: facebook.com/profTomaszGrodzki
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Спикер верхней палаты парламента Польши Томаш Гродзкий заявил, что получил посылку, которая содержала письмо с угрозами и взрывчатые вещества. В социальной сети Twitter он предположил, что её могли прислать политические оппоненты.

Вот к чему приводит индустрия презрения и подстрекательства по отношению к политическим противникам. На моё имя в сенат пришла посылка — письмо с угрозой смерти и взрывчатое вещество. Посылку приняли ответственные службы. Надеюсь, они смогут быстро поймать виновного, — написал спикер.

Гродзкий, как и большинство членов сената, находится в оппозиции к правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS).

Ранее премьер Хорватии Андрей Пленкович получил письмо с угрозами в его адрес и неизвестным порошком. Содержимое было отправлено на экспертизу. Текст письма якобы содержит фразу «Для предателей одно из лекарств — Новичок». Отмечается, что угрозы в адрес Пленковича, по его словам, поступали и ранее. 18 октября 2020 года полиция задержала двоих мужчин за такие угрозы в адрес политика, которые они высказывали как на людях, так и в социальных сетях. Постоянный оппонент премьер-министра, президент страны Зоран Миланович отреагировал на инцидент.

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