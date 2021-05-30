Спецслужбы Дании помогали США следить за европейскими политиками

https://static.news.ru/photo/08814208-c17d-11eb-959d-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: orbita33.ru

Спецслужбы Дании в 2013 году помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками. Об этом сообщили газета Süddeutsche Zeitung и телерадиокомпании ARD и WDR.

Как стало известно СМИ, для прослушки спецслужбы использовали центр, расположенный рядом с Копенгагеном.

Скандал вокруг АНБ произошёл в 2013 году, после того как журнал Der Spiegel обнародовал информацию сотрудника агентства Эдварда Сноудена. После этого на протяжении времени история обрастала всё новыми подробностями. Так, например, выяснилось, что разведка США много лет следила за тысячами граждан в Европе, прослушивала жителей ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Ранее Эдвард Сноуден прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске. Он назвал произошедшее возмутительным.