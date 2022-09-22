«Спасибо руководству Путина»: Джонсон оговорился перед Палатой общин Борис Джонсн оговорился перед Палатой общин и поблагодарил Путина за вдохновение

Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оговорился во время выступления перед Палатой общин и поблагодарил президента РФ Владимира Путина за вдохновение. Видео с речью экс-премьера опубликовал Telegram-канал SHOT.

Поняв ошибку, Джонсон исправился и назвал президента Украины Владимира Зеленского, как и хотел.

Борис Джонсон был премьер-министром страны с июля 2019 года до сентября 2022-го. На посту его сменила Лиз Трасс, за кандидатуру которой проголосовало большинство членов Консервативной партии. Трасс станет третьей женщиной-премьером в истории страны после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Во время работы Джонсон активно поддерживал Украину, к примеру выступал против переговоров Киева с Москвой и попыток нормализовать отношения. Он отметил, что «нельзя вести переговоры с медведем, который ест твою ногу». Он даже получил украинский орден Свободы за особый вклад Великобритании в поддержку свободы Украины. Эта награда считается самой значимой для иностранных граждан на Украине.