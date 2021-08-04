Спасение монастыря Святого Давида от лесного пожара назвали «чудом»

На острове Эвия произошёл масштабный лесной пожар, который привёл к эвакуации 12 деревень. Местные власти заявили, что подобного на острове никогда не наблюдали. В опасности оказался и монастырь Святого Давида, который отказывались покинуть монахи. Об этом сообщает портал The Toc.

В ситуацию вмешался митрополит, который попросил монахов покинуть стены монастыря и увести паломников в безопасное место. На территории комплекса вместе с пожарными остались лишь два священнослужителя.

Благодаря усилиям пожарной службы монастырь удалось спасти от огня. Видео опубликовано на YouTube. Пользователи отметили, что отведение огня от монастыря было настоящим чудом. Они благодарили пожарных и высшие силы за то, что объект остался невредимым.

Власти региона отметили, что пожары стали одними из самых масштабных за последние годы. Пришлось эвакуировать много людей.

В некоторых случая эвакуация деревень, вероятно, была чрезмерным шагом, но наша главная цель — безопасность людей, — рассказал мэр местной общины Джордж Цапурниотис.

Ранее стало известно, что лесные пожары в Греции дошли до города Афины. В северных пригородах столицы Греции полностью или частично сгорели 94 дома, огнём уничтожены 82 машины. Об этом заявил министр гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас.