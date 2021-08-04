Спасение монастыря Святого Давида от лесного пожара назвали «чудом»

На острове Эвия произошёл масштабный лесной пожар, который привёл к эвакуации 12 деревень. Местные власти заявили, что подобного на острове никогда не наблюдали. В опасности оказался и монастырь Святого Давида, который отказывались покинуть монахи. Об этом сообщает портал The Toc.
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Благодаря усилиям пожарной службы монастырь удалось спасти от огня. Видео опубликовано на YouTube. Пользователи отметили, что отведение огня от монастыря было настоящим чудом. Они благодарили пожарных и высшие силы за то, что объект остался невредимым.
Власти региона отметили, что пожары стали одними из самых масштабных за последние годы. Пришлось эвакуировать много людей.
В некоторых случая эвакуация деревень, вероятно, была чрезмерным шагом, но наша главная цель — безопасность людей, — рассказал мэр местной общины Джордж Цапурниотис.
Ранее стало известно, что лесные пожары в Греции дошли до города Афины. В северных пригородах столицы Греции полностью или частично сгорели 94 дома, огнём уничтожены 82 машины. Об этом заявил министр гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никос Хардалиас.