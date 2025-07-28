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28 июля 2025 в 15:31

«Создать невыносимую обстановку»: военэксперт о тактике России в Сумах

Военэксперт Баранец: ВС России могут перекрыть все дороги к Сумам

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России могут перекрыть все дороги к Сумам, создав невыносимую обстановку и вынудив ВСУ отступить, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, это необходимо для того, чтобы избежать крупных потерь во время взятия под контроль хорошо укрепленного города.

Встает вопрос: а что будем делать с Сумами? Город очень крупный, прилично укрепленный, а значит, неизбежны людские потери. Нам этого не нужно. Скорее всего, российская армия применит разумную тактику, смысл которой уже апробирован, когда мы брали другие города: обрубаются все дорожные артерии вокруг Сум. Эти дороги, по которым поставляются боеприпасы, техника и резервы, должны быть перекрыты. Мы должны создать в городе такую невыносимую обстановку, когда у врага будет лишь два выхода: либо подохнуть на территории Сум, либо бежать, — сказал Баранец.

Он добавил, что для обороны города украинское командование перебросило большие силы, в том числе бригаду охраны Генштаба и батальон специального назначения. При этом, уточнил военэксперт, остановить наступление российской армии не получилось, и ВС РФ подошли к городу на 20 км на одном направлении и на 12 км — на другом.

Ранее сообщалось, что представители командования 61-й механизированной бригады ВСУ сбежали из Сум. По информации источников, данное подразделение так и не смогло восстановить боеспособность в регионе, несмотря на прикомандирование нескольких дополнительных рот.

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