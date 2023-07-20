У сотрудников генконсульства России в Турку забрали коттедж Сотрудникам генконсульства России в Турку запретили пользоваться коттеджем

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Власти финского Турку запретили сотрудникам генконсульства России пользоваться коттеджем на острове Какскерра, написала в Twitter мэр города Минна Арве. Поводом для данного решения стало сообщение о намерении Хельсинки закрыть российскую дипмиссию в Турку с 1 октября.

Турку немедленно отзывает согласие на использование персоналом российского генерального консульства коттеджа в Какскерта. Письмо о расторжении договора будет отправлено незамедлительно, — написала Арве.

О том, что с 1 октября у российского генконсульства в Турку будет отозвано решение на работу, стало известно накануне. В канцелярии президента Финляндии пояснили, что это является ответом на закрытие финского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что решение финских властей о закрытии дипмиссии РФ не останется без реакции Москвы. Сенатор также отметил, что отношения между двумя государствами ухудшились после вхождения Финляндии в состав НАТО.

В начале июля МИД России сообщил об отзыве согласия на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Дипмиссия должна прекратить свою работу с 1 октября. В ведомстве пояснили, что это является ответом на «конфронтационные действия Хельсинки» после объявления об ужесточении режима въезда для россиян, владеющих собственностью в стране.