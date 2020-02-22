https://static.news.ru/photo/7b52810a-555b-11ea-bbd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В качестве кандидата на пост спикера Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе будет выдвинута Маргарета Седерфельт. Сейчас она является вице-председателем ассамблеи и заместителем главы делегации Швеции в ПА ОБСЕ. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Как рассказали собеседники ТАСС в кулуарах зимней сессии, о других кандидатах пока ничего не известно.

Седерфельт, скорее всего, будет выдвинута на пост председателя, — сказал инсайдер.

При этом сама замглавы шведской делегации не стала подтверждать или опровергать эту информацию. Однако Седерфельт заверила, что если инициативу выдвинут коллеги из «Умеренной коалиционной партии», то она согласится.

Когда твоя команда хочет, чтобы ты участвовал в выборах, ты идёшь на выборы, — считает Седерфельд.

На минувшей зимней сессии ПА ОБСЕ зампредседателя ассамблеи представила окончательный вариант доклада о ходе следствия по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Тогда вице-председатель заявила, что российское руководство не провело даже формального расследования убийства, а свой доклад по Немцову она назвала самым детальным на сегодняшний день международно-правовым документом по этому инциденту.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 февраля ответил на вопрос журналистов о возможном проведении международного расследования по делу об убийстве политика. По словам представителя Кремля, на территории РФ следственные органы других стран не могут проводить расследование.