https://static.news.ru/photo/6c4959a4-5402-11ea-a75c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Маргарет Седерфелт заявила, что российское руководство не провело даже формальное расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Об этом она сказала во время представления своего доклада по расследованию убийства Немцова, который, по её словам, является наиболее детальным на сегодняшний день международно-правовым документом по этому инциденту.

Седерфелт подчеркнула, что российские власти скрывают мотивы, организаторов и заказчиков преступления. Она напомнила, что убийство не было квалифицировано как «Посягательство на жизнь государственного деятеля» (ст. 277-й УК), как и не были проведены допросы ряда лиц, тем или иным образом связанных с убийцами.

Исследователи и эксперты <…> указывают на потенциальное участие руководства Чечни и спецслужб и даже предполагают, что заказчиком может быть президент России, — заявила Седерфелт.

Она отметила, что ответы на эти и другие вопросы «не могут быть даны без возобновления уголовного расследования», передаёт «Новая Газета».

Ранее NEWS.ru писал о том, что член оргкомитета марша памяти политика Бориса Немцова Илья Яшин сообщил, что получил от столичных властей согласование на проведение акции. По его словам, мероприятие пройдёт с 13:00 29 февраля. Активисты пройдут от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.