https://static.news.ru/photo/4fecc4d4-549e-11ea-afcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 февраля ответил на вопрос журналистов о возможном проведении международного расследования по делу об убийстве политика Бориса Немцова. По словам представителя Кремля, на территории РФ следственные органы других стран не могут проводить расследование.

Песков отметил, что в России существует собственное законодательство. И согласно нему расследования проводят российские следователи.

Никакие международные расследования на территории Российской Федерации проводиться не могут и не должны, — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

Кроме того, сотрудники СМИ спросили Пескова об отказе МИД РФ предоставить ОБСЕ материалы по делу убийства Немцова. Российское ведомство аргументировало своё решение, ссылаясь на гостайну. Песков заметил, что по этому вопросу стоит обращаться не к нему, а в МИД, действия которого пресс-секретарь главы государства комментировать отказался.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-председатель Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Маргарет Седерфелт заявила, что российское руководство не провело даже формальное расследование убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Об этом она сказала во время представления своего доклада по расследованию убийства Немцова, который, по её словам, является наиболее детальным на сегодняшний день международно-правовым документом по этому инциденту.