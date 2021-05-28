Соловьёв заподозрил посольство США в снятии белорусского флага в Латвии

https://static.news.ru/photo/080eae50-c02e-11eb-8742-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале коллаж из снимков, как снимали белорусский флаг во время чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

За действиями МИД Латвии и Рижской думы, 24 мая, по снятию государственного флага Белоруссии возможно стоит посольство США в Латвии, — написал телеведущий в посте.

Он объяснил, что мужчина в бело-синем свитере на первом снимке, который снимает флаг, очень похож на директора Центра информационных ресурсов посольства США в Риге Нилса Студентса. На других фото как раз сам Студентс.

24 мая рижский мэр Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в центре столицы Латвии заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно, используемое белорусской оппозицией. Так чиновники решили поддержать народ Белоруссии после инцидента с рейсом Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, который экстренно сел в Минске после сообщения о минировании борта.

Позднее сборные нескольких стран — участниц чемпионата мира заявили, сто собираются снять свои флаги в знак солидарности с Белоруссией. Об этом 28 мая заявил президент Федерации хоккея Латвии (LHF) Айгарс Калвитис.