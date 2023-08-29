Бойцам ВСУ вместо Bradley выдали БТР времен Вьетнамской войны Guardian: военным ВСУ вместо БМП Bradley выдали M113 времен Вьетнамской войны

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Украинские военные пожаловались на то, что им вместо американских БМП Bradley, управлять которыми их учили в ФРГ, предоставили БТР M113, сообщает газета Guardian. Эти бронетранспортеры начали выпускать более 60 лет назад, их использовали еще во время Вьетнамской войны, в 1960-е годы.

Были жалобы от солдат на то, что в Германии их обучали использовать Bradley..., но вместо этого они были оснащены M113 времен войны во Вьетнаме, — говорится в сообщении издания.

Речь идет о солдатах 32-й бригады ВСУ, которая действует на Купянском направлении.

Военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов заявил, что американская бронированная машина пехоты Bradley в 100% случаев уничтожается при прямом попадании в любую часть. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что ВСУ в ходе своего контрнаступления потеряли значительную часть этих машин, не достигнув военных результатов.

Насонов добавил, что украинские военные, у которых нет ни опыта, ни тактики применения этих БМП, действуют по неким шаблонам, пытаясь типовым образом пробить российскую оборону. По его словам, независимо от наличия у противника техники Bradley, М-113, Marder или какой-либо другой, всех их ждет один и тот же результат — остаться ржаветь на украинских полях.