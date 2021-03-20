СМИ: Великобритания создаст новый спецназ

https://static.news.ru/photo/06ca84b0-6dae-11eb-b4bd-96000091f725_660.jpg Фото: Jon Super/XinHua/Global Look Press

Великобритания создаст новые силы специального назначения и гиперзвуковое оружие. Также предполагается привлечь спецназ ВВС SAS для противодействия российским военным и разведке. Такие данные содержатся в готовящейся к публикации стратегии модернизации вооружённых сил страны, пишут британские СМИ.

Как пишет Telegraph , на создание новой бригады по проведению специальных операций, основой которой станут четыре батальона рейнджеров, будет потрачено 120 миллионов фунтов.

В свою очередь телеканал Sky News отмечает , что рейнджеры станут новыми силами спецназначения и будут проводить операции в стиле американских «Зелёных беретов».

Новые силы спецназначения будут созданы для содействия британским сухопутным силам для борьбы с эскалацией глобальных угроз. Рейнджеры будут на постоянной основе расквартированы в разных частях мира, они будут обучать иностранные вооружённые силы и содействовать им в случае необходимости. Первыми точками, где они будут размещены, станут Сомали и Мозамбик, — сообщает телеканал.

Ожидается, что первые батальоны британских рейнджеров будут сформированы в начале следующего года и станут базироваться на базе в Алдершоте. В состав формирования войдут действующие военнослужащие. Новый спецназ будет действовать открыто, в духе воздушно-десантных подразделений и морских пехотинцев.

Также новая стратегия предполагает задействовать спецназ ВВС страны SAS (Special Air Service — «Особая воздушная служба») в связке со службой внешней разведки Mi6 для противодействия РФ.

Силы SAS и другие подразделения спецназначения будут совместно с Mi6 проводить скрытые наблюдательные операции против российских шпионов и военных подразделений, — заявил в интервью Telegraph начальник главного штаба вооружённых сил Великобритании Марк Карлтон-Смит.

Также предполагается, что Минобороны выделит 6,6 миллиарда фунтов стерлингов на новые технологии, в том числе на гиперзвуковые ракеты и лазерное оружие.

Ранее сообщалось, что ВМС Британии получат корабль для защиты подводных кабелей от подлодок РФ. Об этом писал NEWS.ru.