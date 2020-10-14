СМИ узнали возможный состав санкционного списка ЕС по Навальному

https://static.news.ru/photo/6fd3e7ce-0e15-11eb-8ffb-fa163e074e61_660.jpg Charité Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

В СМИ появились уточнённые данные по списку санкций, который Евросоюз согласовал в связи с делом Алексея Навального.

Ограничения введут против российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), индивидуальные санкции коснутся сотрудников силовых структур. Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на источники.

Ранее издание Monde со ссылкой на информированные источники сообщало, что санкции будут введены против этого института, где, как считается, было разработано отравляющее вещество «Новичок».

Предложения по санкциям из-за случившегося с Навальным выработали Германия и Франция. Изначально ограничениям планировалось подвергнуть девятерых россиян. Санкционный список сегодня согласовал комитет постоянных представителей Евросоюза. Однако количество фигурантов списка уменьшилось «примерно до пяти человек». Их фамилии ЕС обещает объявить позднее.

Российский оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального по настоянию близких перевели на лечение в клинику в Берлине. Токсикологи бундесвера выявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в ОЗХО, писал NEWS.ru.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, требует предоставить соответствующие доказательства, так как пока оппозиционер был на территории РФ, токсических веществ в его организме обнаружено не было.