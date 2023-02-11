СМИ узнали, как Европа обманула ожидания украинцев Stuttgarter Nachrichten: Европа породила нереалистичные ожидания у украинцев

Фото: Zheng Huansong/Global Look Press

Быстрое предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз порождает у граждан страны «нереалистичные ожидания». Такое мнение высказал обозреватель немецкого издания Stuttgarter Nachrichten Кнут Крон. По его словам, решение ЕС было сугубо политическим и реальный путь Киева в Европу окажется долгим.

По словам Крона, существует большое количество препятствий, из-за которых процесс может растянуться на долгие годы. Так, одними из предпосылок к вступлению являются функционирующая правовая система и принцип разделения властей. Кроме того, стране-кандидату необходимо гарантировать соблюдение демократических правил на всех уровнях.

Также немецкий журналист напомнил о необходимости развития экономики государства до такой степени, чтобы после вступления суметь выдержать конкурентную борьбу на внутреннем рынке. Крон подчеркнул, что Евросоюз не может отказаться от этих критериев, так как от них зависит выживание самого объединения.

Ранее журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойхманн призвал Евросоюз не давать Украине ложных надежд о вступлении. Такое мнение он выразил в своем материале, комментируя прошедший в Киеве саммит ЕС — Украина. По его словам, все обещания Украине, в том числе о вступлении в ЕС, связаны с политическим соперничеством внутри организации.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у его страны имеется амбициозный план по вступлению в Евросоюз в течение двух лет. Он подчеркнул, что уже в 2023 году Киев сможет поучаствовать в предварительных переговорах по данному вопросу.