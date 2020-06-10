СМИ: стрельба произошла в Стокгольме

В торговом центре района Киста в Стокгольме произошла стрельба. Об этом
По её данным, полиция проверяет информацию о случившемся, проводится эвакуация посетителей торгового центра.
Кажется, была перестрелка. Больше я не знаю, — сообщил представитель полиции Матс Эрикссон.
По данным газеты, к перестрелке причастны три человека, которые сейчас находятся в здании ТЦ,
Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Эстонии задержала мужчину, устроившего стрельбу на автозаправке, в результате которой погибли два человека, а трое получили ранения. Среди пострадавших есть дети.
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