СМИ: стрельба произошла в Стокгольме

https://static.news.ru/photo/952b0340-ab19-11ea-92e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kista Galleria/facebook.com

В торговом центре района Киста в Стокгольме произошла стрельба. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

По её данным, полиция проверяет информацию о случившемся, проводится эвакуация посетителей торгового центра.

Кажется, была перестрелка. Больше я не знаю, — сообщил представитель полиции Матс Эрикссон.

По данным газеты, к перестрелке причастны три человека, которые сейчас находятся в здании ТЦ, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полиция Эстонии задержала мужчину, устроившего стрельбу на автозаправке, в результате которой погибли два человека, а трое получили ранения. Среди пострадавших есть дети.