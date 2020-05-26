СМИ: принц Гарри и Меган Маркл попросили денег у принца Чарльза

https://static.news.ru/photo/b6337c5c-9fcf-11ea-8e6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com

Принц Гарри и его жена Меган Маркл обратились за финансовой помощью к королевской семье Великобритании, сообщает издание The Times Hub со ссылкой на близкий к дворцу источник.

По данным инсайдера, принц с супругой находятся в непростой финансовой ситуации ввиду отсутствия у них стабильного дохода после отказа от королевских привилегий. Источник утверждает, что у принца Гарри нет постоянной работы, а у актрисы нет предложений сниматься.

Они ожидали, что налогоплательщики продолжат оплачивать счета за них. Но ковёр довольно быстро выдернули у них из-под ног, и теперь они вынуждены просить помощи у принца Чарльза, — цитирует издание своего инсайдера.

Ситуация, якобы, зашла настолько далеко, что принц Гарри продал три охотничьих ружья из своей коллекции за $180 тысяч.

Как писал NEWS.ru ранее, британская королевская семья столкнулась с беспрецедентными трудностями из-за пандемии. Их основной доход — около $100 млн в год — обеспечивал туристический поток в музеи и поместья, принадлежащие короне. Теперь же, когда все они закрылись, монархам придётся затянуть пояса. Но даже в условиях самоизоляции они продолжают исполнять свои королевские обязанности, а Елизавета II, вопреки слухам, не собирается уходить на пенсию.