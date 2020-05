Потери короны от карантинных мер в Великобритании оцениваются в $21,7 млн. Доходы от продажи билетов во дворцы, замки и музеи, принадлежащие королевской семье, поступают в британскую казну, которая затем оплачивает расходы на содержание поместий и выделяет ей около $100 млн на личные расходы. Размер этого гранта каждый год разный и зависит от доходности королевских владений. А так как в этом году они закрылись для туристов, британская корона начала готовиться к тяжёлым временам уже сейчас.

Кризис, вероятно, повлияет на дорогостоящий проект реставрации Букингемского дворца, которая оценивается в $40 млн и финансируется за счёт средств британской короны.

В данный момент все члены королевской семьи находятся на самоизоляции в своих загородных поместьях, кроме принца Гарри и Меган Маркл, которые переехали в США. Несмотря на слухи о том, что королева Елизавета II может на время переложить свои обязанности на регента, этого не случилось. Напротив, все члены монаршей семьи пытаются внести посильный вклад в борьбу с эпидемией и продолжают работать с благотворительными организациями удалённо.