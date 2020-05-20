Британская королевская семья столкнулась с беспрецедентными трудностями из-за пандемии. Их основной доход — около $100 млн в год — обеспечивал туристический поток в музеи и поместья, принадлежащие короне. Теперь же, когда все они закрылись, монархам придётся затянуть пояса. Но даже в условиях самоизоляции они продолжают исполнять свои королевские обязанности, а Елизавета II, вопреки слухам, не собирается уходить на пенсию.

Потери короны от карантинных мер в Великобритании оцениваются в $21,7 млн. Доходы от продажи билетов во дворцы, замки и музеи, принадлежащие королевской семье, поступают в британскую казну, которая затем оплачивает расходы на содержание поместий и выделяет ей около $100 млн на личные расходы. Размер этого гранта каждый год разный и зависит от доходности королевских владений. А так как в этом году они закрылись для туристов, британская корона начала готовиться к тяжёлым временам уже сейчас.

theroyalfamily/instagram.com

Несмотря на то что Соединённое Королевство, по-видимому, миновало пик эпидемии, остаётся неясным, как долго продлится режим социального дистанцирования, — сказано в послании заведующего хозяйственными делами королевской семьи лорда Черберлейна, попавшем в распоряжение The Sun. — Мы должны готовиться к тому, что мы сможем вернуться к нормальной жизни через многие недели, если не месяцы. Несомненно, настают очень тяжёлые времена.

Кризис, вероятно, повлияет на дорогостоящий проект реставрации Букингемского дворца, которая оценивается в $40 млн и финансируется за счёт средств британской короны.

В данный момент все члены королевской семьи находятся на самоизоляции в своих загородных поместьях, кроме принца Гарри и Меган Маркл, которые переехали в США. Несмотря на слухи о том, что королева Елизавета II может на время переложить свои обязанности на регента, этого не случилось. Напротив, все члены монаршей семьи пытаются внести посильный вклад в борьбу с эпидемией и продолжают работать с благотворительными организациями удалённо.

Thank you to all our incredible key workers! #ClapForOurCarers



Ahead of the nation showing their appreciation for our tireless key workers, The Duke joined #Blackadder âs General Melchett @StephenFry for some video call fun on #TheBigNightIn @ComicRelief | @BBCCiN pic.twitter.com/eUfAtFWIuT — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 23, 2020

Пандемия, впрочем, не обошла стороной и Виндзоров: в марте у принца Чарльза обнаружили коронавирус. Его поместили на карантин отдельно от супруги Камиллы, у которой тест дал отрицательный результат. Выздоровев, принц признался, что провёл часть времени в изоляции за просмотром смешных видео в Интернете.

К счастью, нам на помощь приходят современные технологии, — написал Чарльз в статье для журнала Country Life. — Это позволяет людям работать, но также и поддерживать связь с миром с помощью онлайн-вечеринок, игр, пения и просмотра самых забавных видео, которые я видел за последнее время!

Члены британской монархии не только смотрят видео, но и производят их. Так, Елизавета II записала специальное обращение к нации, в котором призвала не терять присутствия духа перед лицом пандемии. Подобное обращение стало лишь пятым за всё время её правления, за исключением ежегодных поздравлений с Рождеством.

Её внук принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон озвучили несколько видео со словами поддержки работникам здравоохранения. Их благотворительная работа сейчас сфокусирована именно на психологическом здоровье тех, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом: врачей, медсестёр, работников цепочки снабжения. Так как школы в Великобритании закрыты, Кейт вдобавок приходится заниматься образованием своих троих детей.

This #CharityTuesday , weâre highlighting @nfassociation , which works to tackle isolation and loneliness amongst vulnerable members of the Armed Forces community, of all ages.



The charity celebrates its centenary this year. pic.twitter.com/AGdI37hkoo — The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2020

В обязанности Виндзоров входит участие в публичных мероприятиях, например, церемониях открытия общественных зданий и мостов. В режиме самоизоляции они продолжают это делать: принц Чарльз, например, поучаствовал в открытии новой больницы в Лондоне с помощью видеозвонка.

Тем не менее не все мероприятия можно перенести в онлайн. Из-за коронавируса пришлось отложить 26 церемоний присуждения почётных званий и посвящения в рыцари, которые были запланированы на этот год. Также была отменена свадьба принцессы Беатрис.