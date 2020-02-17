Художник-акционист Пётр Павленский, который задержан во Франции по подозрению во вмешательстве в личную жизнь экс-кандидата на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво, отказался от предоставленных ему адвокатов.
Об этом
Кроме того, художник отказался давать разрешение на проведение обыска у него дома. Также телеканал сообщает о том, что девушка Павленского Александра де Таддео частично согласилась с выдвинутыми обвинениями,
По версии следствия Гриво отправлял де Таддео свои интимные видео, которые позже попали в Сеть. Ответственность за распространение этих материалов взял на себя Павленский, получивший в 2017 году политическое убежище во Франции. После размещения видео в интернете Гриво снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа.
Ранее NEWS.ru писал о том, что члены правящей партии Франции «Вперёд, республика!» предложили выдворить из страны российского художника Петра Павленского, который оказался в центре скандала.
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