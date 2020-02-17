https://static.news.ru/photo/72dd618e-519b-11ea-8bd9-fa163e074e61_660.jpg Пётр Павленский Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Художник-акционист Пётр Павленский, который задержан во Франции по подозрению во вмешательстве в личную жизнь экс-кандидата на пост мэра Парижа Бенжамена Гриво, отказался от предоставленных ему адвокатов.

Об этом сообщает телеканал LCI. По его данным, акционист хочет, чтобы защитой его интересов занимался только его личный адвокат Хуан Бранко. При этом сам Бранко ранее говорил, что прокуратура выступила против его назначения в качестве адвоката Павленского.

Кроме того, художник отказался давать разрешение на проведение обыска у него дома. Также телеканал сообщает о том, что девушка Павленского Александра де Таддео частично согласилась с выдвинутыми обвинениями, передаёт РИА Новости.

По версии следствия Гриво отправлял де Таддео свои интимные видео, которые позже попали в Сеть. Ответственность за распространение этих материалов взял на себя Павленский, получивший в 2017 году политическое убежище во Франции. После размещения видео в интернете Гриво снял свою кандидатуру с выборов мэра Парижа.

Ранее NEWS.ru писал о том, что члены правящей партии Франции «Вперёд, республика!» предложили выдворить из страны российского художника Петра Павленского, который оказался в центре скандала.