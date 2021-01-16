СМИ: на юге Германии нашли новую мутацию коронавируса

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В федеральной земле Бавария на юге ФРГ во время вспышки коронавируса в клинике города Гармиш-Партенкирхен выявлена новая вариация COVID-19. Об этом сообщила газета «Мюнхнер меркур».

По её данным, в медучреждении коронавирусом заразились 73 человека. Среди них — сотрудники и пациенты. У троих из них при этом был выявлен неизвестный ранее штамм COVID-19. Анализы для дальнейшего исследования направлены в столичную клинику «Шарите».

Учёные выяснили, что действительно в Гармиш-Партенкирхене была найдена совершенно новая вариация коронавируса. Однако специалисты на сегодняшний день не знают, каковы её особенности.

По оценке «Шарите», всего в мире зафиксировано более 12 тыс. мутаций COVID-19. Наибольшее беспокойство у специалистов вызывает так называемый британский штамм из-за высокой заразности.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Аргентине зарегистрировали первый случай британского штамма коронавируса. Носителем SARS-CoV-2 оказался путешественник, прибывший из Великобритании.



