СМИ: Лукашенко помогает Путину «нанести удар» по НАТО в Прибалтике

https://static.news.ru/photo/10f1d236-0201-11eb-b3cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны НАТО опасаются, что поддержка, оказываемая со стороны России президенту Белоруссии Александру Лукашенко, позволит ослабить влияние Североатлантического альянса в самом слабозащищённом «углу» — в Прибалтике, пишет Wall Street Journal.

Представители НАТО выражают опасения в связи с тем, что поддержка Белоруссии со стороны России приведёт к появлению в этой республике новых российских военных баз, что в перспективе ослабит альянс на северо-востоке. Отмечается, что в итоге баланс сил в регионе может кардинальным образом измениться в пользу России, пишет Wall Street Journal

Это может привести к тому, что российские войска окажутся своего рода «клещами» по обе стороны от 60-мильной польско-литовской границы — небольшого участка, который является единственным отрезком, соединяющим страны Балтии с территорией Организации Североатлантического договора. Этот отрезок получил название Сувалкского коридора по названию маленького польского города Сувалки в его центре. Этот район считается самым слабым местом НАТО, — пишет издание.

Действительно, Сувалкский коридор гипотетически соединял бы Белоруссию с Калининградской областью, если бы не проходящая по нему граница между Польшей и Литвой, добавляет американская газета.

Это (укрепление союза России и Белоруссии) кардинально изменит наши расчеты по защите стран Балтии, — приводит WSJ слова представителя министерства обороны Литвы.

Эту же позицию поддержал генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший ранее командующим сил НАТО в Европе. Он сказал, что район Сувалкского коридора был бы более спокойным местом, «если бы вы знали, что в Белоруссии нет российских войск».

Отмечается, что НАТО ранее сосредоточило внимание на усилении защиты и сдерживании России на своем восточном фланге. Главным образом, это произошло за счёт размещения четырёх многонациональных батальонов общей численностью около 4 тыс. военнослужащих в Литве, Латвии, Эстонии и Польше, пишет издание. Стратеги НАТО беспокоятся о судьбе Сувалкского коридора, так как военное превосходство России в регионе означает, что она имеет стратегическую возможность быстро отрезать страны Балтии от подкреплений со стороны союзников по НАТО, сказано в материале.

Как сообщал NEWS.ru, ранее посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что присутствие войск НАТО в рамках учений вблизи границ белорусско-российского Союзного государства нельзя трактовать иначе как потенциальную угрозу.

О возросшей активности сил НАТО в 20-30 километрах от российской границы заявил перед этим глава Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов. «Тиражируемая в НАТО» информация о возросшей активности РФ не соответствует действительности, сказал он.