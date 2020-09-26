Российский посол назвал угрозой войска НАТО у границ Союзного государства

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Присутствие войск НАТО в рамках учений вблизи границ белорусско-российского Союзного государства нельзя трактовать иначе как потенциальную угрозу. Об этом заявил посол РФ и Минске Дмитрий Мезенцев.

Недавно я встречался по инициативе моих коллег с рядом послов стран Евросоюза. Я задал очень простой вопрос: как представители поколения 60-х годов, которые приезжали в страны Балтии в гости <...> сегодня относятся к тому, что танки НАТО, американские в том числе, находятся на территории Балтийских стран, у ближайших границ России и Белоруссии? Не очень отчётливо получил ответ, — цитирует РИА Новости дипломата.

Он назвал войска Североатлантического альянса «бряцанием оружием» и «потенциальной угрозой» Союзному государству и двум братским республикам. Мезенцев подчеркнул, что если это так, то ответ на в том числе сплочённость армейских рядов и на белорусско-российских учениях «Славянское братство».

Второй этап двусторонних учений «Славянское братство — 2020» стартовал в Белоруссии 22 сентября и завершился 25 сентября. Учения были спланированы как оперативно-тактические. Их целями являлась, в частности, демонстрация готовности отразить агрессию против Союзного государства и обеспечить территориальную целостность Белоруссии.

Ранее глава Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что в 20–30 километрах от российской границы возросла активность военных США и НАТО. По его словам, в связи с этим «тиражируемая в НАТО» информация о возросшей активности РФ не соответствует действительности. Герасимов сделал такое заявление в ходе брифинга с иностранными военными атташе после завершения учений «Кавказ-2020». В качестве примера активности иностранных войск он привёл полёты самолётов и присутствие сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Чёрном морях, писал NEWS.ru.