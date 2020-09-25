Генштаб предупредил о росте военной активности НАТО у границ РФ

https://static.news.ru/photo/73a72b58-ff48-11ea-90df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Prycek/Global Look Press

Глава Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов заявил, что в 20-30 километрах от российской границы возросла активность военных США и НАТО.

По его словам, в связи с этим «тиражируемая в НАТО» информация о возросшей активности РФ не соответствует действительности, передаёт «Интерфакс».

Рост военной активности США и НАТО происходит не в Атлантическом или Карибском бассейне, а на удалении 20-30 км от российских границ, — подчеркнул он.

Герасимов сделал такое заявление в ходе брифинга с иностранными военными атташе после завершения учений «Кавказ-2020». В качестве примера активности иностранных войск он привёл полёты самолётов и присутствие сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Чёрном морях.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что власти страны вернули войска с западной границы на место дислокации. При этом Минск продолжает беспокоиться из-за активности НАТО у границ страны.