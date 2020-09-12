Активность НАТО у границ продолжает беспокоить белорусские власти

https://static.news.ru/photo/164c43ba-f522-11ea-9671-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что власти страны вернули войска с западной границы на место дислокации. При этом Минск продолжает беспокоиться из-за активности НАТО у границ страны.

Такое заявление он сделал по итогам совещания в эфире телеканала СТВ. При этом на ОНТ он добавил , что силы и средства войск ПВО, ВВС, артиллерии и ракетных войск остались на учебно-боевом дежурстве.

В рамках 3-го этапа внезапной проверки Вооружённых сил мы привели в боевую готовность танковый батальон 11-й механизированной бригады, который в данный момент полностью отмобилизован, приведён в готовность, подняты все материальные средства, боеприпасы. Батальон осуществляет погрузку на железнодорожный транспорт и будет переброшен на полигон "Осиповичский", где выполнит задачи с боевой стрельбой, будет проведено батальонное тактическое учение, — добавил он.

Ещё пять воинских частей прекратили мобилизацию. При этом в Минске продолжают отслеживать активность на границе и видят «движение войск НАТО» в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость». Например, сейчас силы Североатлантического альянса перебрасываются на полигон Пабраде в 15 км от границы с Белоруссией.

В принципе, такое же мероприятие происходило весной. Но это нас тоже не может не беспокоить — то, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевых машин "Брэдли". Также мы отмечаем усиленные полёты авиации вдоль нашей границы. И ведение разведки мероприятий, происходящих на территории нашего государства. Нас не могут не беспокоить полёты бомбардировщиков Б-52 вдоль нашей государственной границы, — заключил он.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание с силовым блоком Совета безопасности страны. Одной из тем обсуждения стала «ситуация на западной границе». Он попросил министра обороны Виктора Хренина и начальника Генштаба Александра Вольфовича доложить об обстановке на западной границе и высказать предложения. Политик отметил, что если за границей до сих пор происходят «те же события, что и месяц тому назад», то необходимо высказать предложения о возможной реакции Белоруссии. Если нет, то нужно «адекватно на это реагировать», так как содержание армии на границе стоит дорого.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Итоги выборов не признали европейские страны. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.

12 сентября в Белоруссии тысячи людей вновь вышли на протестные акции, а стачкомы трудовых коллективов объявили об очередном этапе забастовок. Продолжаются силовые задержания.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко допустил нарушение законов, «чтобы остановить всякую дрянь».