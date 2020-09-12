В «Беларуськалии» объявили бессрочную забастовку после запрета стачки

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Стачечный комитет белорусского предприятия «Беларуськалий» (один из крупнейших в мире производителей удобрений) объявил бессрочную забастовку. Причиной стало решение суда о незаконности объявленной ранее стачки.

Члены комитета извинились за неверное юридическое оформление стачки, говорится в Telegram-канале стачкома.

Стачечный комитет продолжает свой протест, основываясь на следующем: международный пакт ООН «Об экономических, социальных и культурных правах» <...>, ратифицирован Республикой Беларусь. Стачком объявляет бессрочную стачку — отказ от работы по политическим мотивам, — отмечается в сообщении.

В комитете также сослались на восьмую статью Трудового кодекса республики — «Соотношение законодательства о труде и норм международного права».

Другого решения [суда] не могло бы и быть априори, так [как] сейчас у власти и в судах пособники хунты, преступники и решения у них уже заготовлены, — добавили в стачкоме.

Как писал NEWS.ru, 11 сентября объявленная 17 августа забастовка на «Беларуськалии» была признана незаконной. Соответствующее решение вынес Минский областной суд в ответ на обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО «Беларуськалий» к стачечному комитету.

24 августа был задержан сопредседатель стачечного комитета «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Чуть ранее активиста стачкома «Беларуськалия» Дмитрия Кунделевича также попытались задержать спецслужбы Белоруссии, но он сумел сбежать через открытую форточку в туалете.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.