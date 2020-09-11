Минский суд признал забастовку на «Беларуськалии» незаконной

https://static.news.ru/photo/4288f838-f446-11ea-9088-fa163e074e61_660.jpg Участник пикета в поддержку стачечного комитета "Беларуськалия" у здания Минского областного суда Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Объявленная 17 августа забастовка на «Беларуськалии» признана незаконной. Соответствующее решение вынес Минский областной суд в ответ на обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО «Беларуськалий» к стачечному комитету.

Предприятие объявило забастовку 17 августа в знак несогласия с итогами президентских выборов, прошедших 9 августа. Часть работников создали стачечный комитет, призывая провести новые выборы. Комитет также попытался реализовать план постепенно полностью остановить работу предприятия, были нарушены отдельные технологические процессы, пишет РИА Новости.

На «Беларуськалии» в забастовке участвовали более 4 тысяч сотрудников из 17 тысяч.

Как сообщал NEWS.ru, 24 августа был задержан сопредседатель стачечного комитета «Беларуськалия» Анатолий Бокун. Чуть ранее активиста стачкома «Беларуськалия» Дмитрия Кунделевича также попытались задержать спецслужбы Белоруссии, но он сумел сбежать через открытую форточку в туалете.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.