Лукашенко потребовал «адекватно реагировать» на прекращение учений НАТО

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл совещание с силовым блоком Совета безопасности страны. Одной из тем обсуждения стала «ситуация на западной границе».

Он попросил министра обороны Виктора Хренина и начальника Генштаба Александра Вольфовича доложить об обстановке на западной границе и высказать предложения, передаёт БелТА.

То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооружённые силы в таком количестве. Тем более что это недёшево обходится, — подчеркнул он.

Политик отметил, что, если за границей до сих происходят «те же события, что и месяц тому назад», то необходимо высказать предложения о возможной реакции Белоруссии.

Также он попросил министра внутренних дел Юрия Караева об общественно-политической ситуации на территории страны.

Мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая. Поэтому хотелось бы услышать, какова обстановка. Вам в этом плане виднее, и вы нам доложите о ситуации, в том числе и за истёкшую неделю, — заключил он.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Итоги выборов не признали европейские страны. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.

12 сентября в Белоруссии тысячи людей вновь вышли на протестные акции, а стачкомы трудовых коллективов объявили об очередном этапе забастовок. Продолжаются силовые задержания.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко допустил нарушение законов, «чтобы остановить всякую дрянь».