Сотни сторонников белорусской оппозиции отправились маршем по центру Минска

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Несколько сотен сторонников белорусской оппозиции отправились 12 сентября маршем по центру города.

Акция, в которой оппозиция призвала участвовать женщин, стартовала в районе площади Свободы. Там сотрудниками милиции были задержаны около 30 манифестантов. С площади Свободы пикетчики направились по проспекту Победителей в сторону Дворца спорта, расположенного недалеко от берега реки Свислочь, передаёт ТАСС.

По пути следования колонны силовики задержали сотрудницу польского телеканала «Белсат», которая в прямом эфире вела репортаж, и снимавшего сюжет оператора. По данным белорусского «Еврорадио», задержанную журналистку зовут Екатериной Андреевой.

Накануне в Минске силовики также задерживали женщин. Всего были задержаны 32 участника протестных акций. Из них 18 помещены под стражу до судебного рассмотрения дел об административных правонарушениях.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы, а выборы на самом деле выиграла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.