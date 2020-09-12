В Белоруссии задержали более 30 участников акций протеста

https://static.news.ru/photo/3b855f6c-f4ce-11ea-bdd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 11 сентября 32 участника протестных акций. Из них 18 помещены под стражу до судебного рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Всего в этот день прошли 13 несанкционированных митингов в трёх регионах республики, включая столицу. В них в общей сложности приняли участие не более 450.

В то же время в пяти регионах прошли 12 массовых мероприятий «в поддержку мира, безопасности и спокойствия». Число их участников составило порядка 800 человек, сообщается в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов — 9 августа. Участники уличных шествий считают, что итоги голосования, согласно которым победу в выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что двое участников протестов, спасаясь от преследовавших их силовиков, скрылись в посольстве Швеции в Минске. Предполагается, что они могут попросить о предоставлении политического убежища.