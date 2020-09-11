Двое белорусов скрылись от силовиков в посольстве Швеции

https://static.news.ru/photo/999b491c-f434-11ea-8ada-fa163e074e61_660.jpg Фото: Embassy of Sweden in Minsk/facebook.com

Двое жителей Белоруссии, спасаясь от преследования сотрудниками милиции, проникли на территорию посольства Швеции в Минске. Предполагается, что они могут попросить о предоставлении политического убежища.

По словам очевидцев, чтобы попасть на территорию дипмиссии белорусам пришлось перелезть через ограждение. Преследовавших их силовиков в посольство не пустили. Тогда они стали требовать выдачи беглецов.

В дипмиссии инцидент комментировать отказываются. Один из охранников посольства заявил, что «уже всё нормально», но не уточнил, удалось ли белорусам поговорить с дипломатами.

У посольства дежурят, предположительно, белорусские силовики в штатском. Они фиксируют на камеру всех, кто подходит к ограждению дипмисии.

Несколько позднее беглецы опубликовали в соцсетях видео, в котором рассказали, что сотрудники белорусской милиции пытались их задержать за участие в протестной акции, проходившей 6 сентября в Витебске. Всё это время они скрывались, опасаясь преследования. Мужчины представились как Виталий и Владислав Кузьмич, сообщает РИА Новости.

Массовые протестные акции продолжаются в Белоруссии с 9 августа. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие считают, что результаты голосования сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что выехавшие на Украину члены Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков не намерены просить там политического убежища. Они заявили, что в скоро времени намерены вернуться на родину, поскольку «дистанционно делать революции сложно».