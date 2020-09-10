Кравцов и Родненков захотели вернуться в Белоруссию «ярко»

https://static.news.ru/photo/4ec46c16-f371-11ea-b37f-fa163e074e61_660.jpg Иван Кравцов и Антон Родненков Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков заявили, что не намерены просить на Украине политического убежища и собираются в течение двух-трёх недель вернуться на родину.

Перед возвращением в Белоруссию они намерены поехать в Литву и Польшу, чтобы работать оттуда.

Мы хотим сделать своё возвращение в Беларусь более ярким, а это требует подготовки, — пояснили они в интервью украинскому интернет-изданию «Страна.ua».

Родненков отметил, что определённого плана по возвращению у них нет. Он предположил, что для этого придётся организовывать многочисленную поддержку на границе.

Оппозиционеры допускают, что в Белоруссии могут быть арестованы, однако считают своё решение правильным. По их словам, нестандартные действия будут дестабилизировать действующие власти. Кроме того, они отметили, что «дистанционно делать революции сложно».

7 сентября КС оппозиции сообщил, что Кравцов, Родненков, а также член президиума совета Мария Колесникова перестали выходить на связь. Позднее белорусские СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что первые двое прошли пограничный контроль и выехали на Украину, а Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана. В МВД Украины заявили, что оппозиционеров выдворяли из республики насильно.

Ранее NEWS.ru писал, что Колесникову доставили в СИЗО Минска. Она стала подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти.