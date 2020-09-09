Колесникова стала подозреваемой в деле о попытке захвата власти

https://static.news.ru/photo/f85c131a-f299-11ea-86a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/kalesnikava

Адвокат председателя президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой Людмила Казак заявила, что оппозиционерка проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти.

Таким образом Колесникова стала первым членом КС, у которой подобный статус, передаёт РИА Новости.

Статус у неё подозреваемой, — сказала она.

Казак добавила, что она является фигуранткой «дела Координационного совета». В настоящий момент нет информации, на какой срок Колесникова задержана.

7 сентября КС оппозиции сообщил, что Колесникова, а также исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой, которую люди в масках схватили возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана.

Как писал NEWS.ru, 9 сентября стало известно, что она находится в минском СИЗО № 1.