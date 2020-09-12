ОМОН начал задерживать женщин в Минске

https://static.news.ru/photo/7ec1bce8-f4f2-11ea-9dfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сотрудники белорусского ОМОН начали задержания на «женском марше», который проходит в центре Минска.

Акция проходит на площади Свободы, в ней принимают участие несколько сотен человек, передаёт РИА Новости.

По информации tut.by, помимо представителей ОМОН в задержаниях участвовали неизвестные люди с закрытыми балаклавами лицами и в зелёной одежде. К 15:20 на площади практически не осталось активистов.

Всего было задержано несколько десятков человек.

Протесты в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов — 9 августа. В уличных шествиях участвуют десятки тысяч людей. Они считают, что итоги голосования, согласно которым победу в выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 сентября в Минске силовики также задерживали женщин. Всего в этот день были задержаны 32 участника протестных акций. Из них 18 помещены под стражу до судебного рассмотрения дел об административных правонарушениях.