ОМОН начал задерживать женщин в Минске

Сотрудники белорусского ОМОН начали задержания на «женском марше», который проходит в центре Минска.
Акция проходит на площади Свободы, в ней принимают участие несколько сотен человек,
По информации tut.by, помимо представителей ОМОН в задержаниях
Всего было задержано несколько десятков человек.
Протесты в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов — 9 августа. В уличных шествиях участвуют десятки тысяч людей. Они считают, что итоги голосования, согласно которым победу в выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, были сфальсифицированы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 11 сентября в Минске силовики также задерживали женщин. Всего в этот день были задержаны 32 участника протестных акций. Из них 18 помещены под стражу до судебного рассмотрения дел об административных правонарушениях.
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