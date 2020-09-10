Лукашенко допустил нарушение законов, «чтобы остановить всякую дрянь»

https://static.news.ru/photo/1f072b00-f35b-11ea-beb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на встрече с сотрудниками прокуратуры. По его словам, при внешних угрозах может быть «не до законов».

Об этом лидер республики сообщил, представляя нового генерального прокурора Андрея Шведа сотрудникам ведомства. Он отметил, что не просит силовиков спасать страну в нарушение законодательства.

Хотя когда осуществляется практически наглая интервенция, как я её называю, извне, и она подогревается изнутри и руководится извне, вы знаете, там иногда не до законов. Надо принять жёсткие меры, чтобы остановить всякую дрянь, которая на это претендует, — подчеркнул он.

Политик считает, что прокуратура действует недостаточно эффективно для ситуации, которую переживает государство.

Я лично не вижу той активности прокуратуры, которая бы соответствовала нынешнему периоду, — заключил он.

Видеозапись встречи опубликована в близком к администрации президента Telegram-канале «Пул первого».

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко назвал «урками» протестующих, пострадавших от жёсткого обращения силовиков в Минске.