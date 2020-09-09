Лукашенко назвал «урками» пострадавших от пыток силовиков в Минске

https://static.news.ru/photo/1fc15968-f29c-11ea-9e28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Большинство протестующих, которые попали в минский изолятор на Окрестина, были агрессивными и сами провоцировали ОМОН. Об этом заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, в СИЗО, который стал символом полицейской жестокости в Белоруссии, привозили маргинальный контингент, многократно судимых людей.

На Окрестина попало очень много, кого я называю "урки", по 12 раз судимые и прочее. И вот когда они пьяные и обкуренные, а их там было 60%, они ринулись на этих ребят, и конечно, они им ответили, — заявил белорусский лидер в интервью российским СМИ.

По словам главы государства, у заключённых синяки давно прошли, а вот некоторые силовики до сих пор лежат «переломанные». Кроме того, белорусский лидер рассказал, что некоторых специально мазали синей краской. Эти кадры, по словам Лукашенко, есть в его распоряжении. Он подчеркнул, что сотрудники ОМОНа не участвовали в избиениях, а защищали страну и президента.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее Александр Лукашенко рассказал, кто стоит за организацией массовых протестов, которые начались в Белоруссии после выборов главы государства. По его словам, за акциями стоят США, действующие через центры в Польше и Чехии, а также сформировавшийся в республике и желающий власти класс «буржуйчиков», писал NEWS.ru.