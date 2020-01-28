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Великобритания и Евросоюз начнут торговые переговоры 3 марта 2020 года, предположили в газете The Guardian. По информации издания, Лондон продолжит представлять Ричард Фрост, а Мишель Барнье — Евросоюз.

Перед политиками стоит сложная задача — провести дискуссии до 31 декабря 2020-го. Именно тогда истекает срок действия так называемого переходного периода после выхода Соединённого Королевства из ЕС, намеченного на 31 января, говорится в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 января подписал закон о выходе страны из Евросоюза. Глава правительства выразил надежду на то, что это «положит конец слишком многим годам споров и разногласий».

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о Brexit. Великобритания сможет полностью выйти из состава ЕС 31 января.