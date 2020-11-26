СМИ: лидеры ЕС на саммите в декабре продлят антироссийские санкции

https://static.news.ru/photo/2c083b56-3086-11eb-895f-fa163e074e61_660.jpg Фото: European Union/Handout via Xinhua/Global Look Press

На саммите 10–11 декабря лидеры 27 стран — членов Евросоюза примут политическое решение о продлении экономических санкций против РФ на полгода.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в делегации одной из стран в Совете ЕС. По его информации, на саммите будет коротко затронута тема минских договорённостей по урегулированию конфликта на Украине.

Лидеры примут политическое решение продлить санкции на очередные шесть месяцев, так как существенного прогресса в их реализации нет, — сообщил он.

Накануне, 26 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва и Минск в рамках Союзного государства достигли координации по синхронизации стоп-листов в ответ на санкции Запада.

24 ноября США ввели санкции против трёх организаций РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). Как сообщили в Госдепартаменте США, это «Авиазапчасть», АО «Элекон» и российская Nilco Group.

Ранее NEWS.ru писал о том, что отношения между Россией и Европой испытывают регресс, несмотря на договорённости в рамках Парижской хартии. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.