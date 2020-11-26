СМИ: лидеры ЕС на саммите в декабре продлят антироссийские санкции

На саммите 10–11 декабря лидеры 27 стран — членов Евросоюза примут политическое решение о продлении экономических санкций против РФ на полгода.
Об этом
Лидеры примут политическое решение продлить санкции на очередные шесть месяцев, так как существенного прогресса в их реализации нет, — сообщил он.
Накануне, 26 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Москва и Минск в рамках Союзного государства достигли координации по синхронизации стоп-листов в ответ на санкции Запада.
24 ноября США ввели санкции против трёх организаций РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). Как сообщили в Госдепартаменте США, это «Авиазапчасть», АО «Элекон» и российская Nilco Group.
Ранее NEWS.ru писал о том, что отношения между Россией и Европой испытывают регресс, несмотря на договорённости в рамках Парижской хартии. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.