США ввели санкции против трёх организаций из России

https://static.news.ru/photo/148dfe96-2e62-11eb-97be-fa163e074e61_660.jpg Фото: aviazapchast.ru

США ввели санкции против трёх организаций РФ по закону о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ). Как сообщили в Госдепартаменте США, это — «Авиазапчасть», АО «Элекон» и российская Nilco Group.

По версии Вашингтона, эти компании нарушают национальное законодательство США о нераспространении ОМУ в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдеп разместил в сборнике официальных документов американского правительства, сообщает ТАСС.

Решение о применении ограничительных мер вступило в силу 6 ноября. Срок их действия — два года, однако он может быть сокращён или прекращён решением госсекретаря США.

В чёрном списке фигурируют также две китайские компании.

Как писал NEWS.ru, международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) сообщила дату вступления в силу договора о запрете ядерного оружия. Это произойдёт 22 января 2021 года. Подписали договор 50 государств. До принятия договора ядерное оружие было единственным видом оружия массового уничтожения, которое не было запрещено в рамках международного права, несмотря на катастрофические гуманитарные последствия.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в Нью-Йорке 7 июля 2017 года. Его поддержали 122 государства — члены ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие такие ядерные державы, как Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.