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Объявлена дата вступления в силу договора о запрещении ядерного оружия

04:28, 25 октября 2020
Фото: Global Look Press

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) сообщила дату вступления в силу договора о запрете ядерного оружия. Это произойдёт 22 января 2021 года.

Информация об этом опубликована в Twitter организации. Подписали договор 50 государств.

Это новая глава в сфере ядерного разоружения. Благодаря десяткам лет активной работы было достигнуто то, что многие считали невозможным: ядерное оружие запрещено, — приводится в сообщении позиция исполнительного директора ICAN Беатрис Фин.

Последней страной, ратифицировавшей договор, стал Гондурас. За день до него договор подписали Ямайка и Науру. До принятия договора ядерное оружие было единственным видом оружия массового уничтожения, которое не было запрещено в рамках международного права, несмотря на катастрофические гуманитарные последствия.

Договор о запрещении ядерного оружия был принято в Нью-Йорке 7 июля 2017 года. Его поддержали 122 государства — члены ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие такие ядерные державы. как Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.

В тексте документа сказано, что участники договора обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не применять, не разрабатывать, не испытывать, не производить, не накапливать ядерное оружие, а также не применять или не угрожать его применением. Также запрещено размещать на своих территориях ядерное оружие других государств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очная встреча глав стран «ядерной пятёрки» — России, КНР, США, Великобритании и Франции — необходима для обсуждения острых проблем и для продолжения диалога по вопросам обращения с ядерным оружием. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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