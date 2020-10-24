Объявлена дата вступления в силу договора о запрещении ядерного оружия

https://static.news.ru/photo/5e227aaa-1661-11eb-9a40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) сообщила дату вступления в силу договора о запрете ядерного оружия. Это произойдёт 22 января 2021 года.

Информация об этом опубликована в Twitter организации. Подписали договор 50 государств.

Can we have your attention? WE GOT IT! The UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons just reached 50 ratifications. On 22 January 2021, the ban on nuclear weapons will come into force. The #nuclearban is here. pic.twitter.com/8aM1JAlpjb — ICAN (@nuclearban) October 24, 2020

Это новая глава в сфере ядерного разоружения. Благодаря десяткам лет активной работы было достигнуто то, что многие считали невозможным: ядерное оружие запрещено, — приводится в сообщении позиция исполнительного директора ICAN Беатрис Фин.

Последней страной, ратифицировавшей договор, стал Гондурас. За день до него договор подписали Ямайка и Науру. До принятия договора ядерное оружие было единственным видом оружия массового уничтожения, которое не было запрещено в рамках международного права, несмотря на катастрофические гуманитарные последствия.

Договор о запрещении ядерного оружия был принято в Нью-Йорке 7 июля 2017 года. Его поддержали 122 государства — члены ООН по итогам переговоров, в которых не принимали участие такие ядерные державы. как Россия, США, Франция, Великобритания и Китай.

В тексте документа сказано, что участники договора обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не применять, не разрабатывать, не испытывать, не производить, не накапливать ядерное оружие, а также не применять или не угрожать его применением. Также запрещено размещать на своих территориях ядерное оружие других государств.

Ранее NEWS.ru сообщал, что очная встреча глав стран «ядерной пятёрки» — России, КНР, США, Великобритании и Франции — необходима для обсуждения острых проблем и для продолжения диалога по вопросам обращения с ядерным оружием. Уверенность в этом выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.