Косачев заявил об ухудшении отношений между Россией и Европой

https://static.news.ru/photo/dcef80d8-2d92-11eb-9190-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Совет Федерации/vk.com

Отношения между Россией и Европой испытывают регресс, несмотря на договорённости в рамках Парижской хартии. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Красной нитью хартии проходило ожидание, что мы подвели черту под конфронтацией с Европой, на начало выстраивания чего-то нового, — заявил Косачев в эфире слушаний «Парижская хартия для новой Европы: юбилей несбывшихся надежд».

Политик отметил, что по прошествии 30 лет эти надежды не оправдались и отношения между Европой и Россией по некоторым вопросам стали хуже, не только в сравнении с 1990-м, но и с 1975-м годом. Нужно либо «утонуть во взаимных претензиях», либо признать что эти 30 лет были не самыми удачными для Европы и всего мира. Политик отметил важность принятия высоких принципов, заложенных в Парижской хартии, если не на бумаге, то хотя бы морально.

Мы видим, что происходит с нашим экономическим сотрудничеством, которое в клочья разорвано экономическими санкциями со стороны США и ЕС, — подчеркнул Косачев.

По его словам, в документе была прописана важность соблюдение прав человека, а также сотрудничества между странами. Косачёв отметил, что один из западных политиков в беседе с ним заявил, что Парижская хартия была создана для «втягивания новой России» в эти договорённости, при этом Запад не намеревался брать на себя какие-либо обязательства, сообщает РИА Новости.

Парижская хартия была подписана в 1990-м году руководителями европейских государств и России. Документ констатировал окончание эры конфронтации и раскола Европы, а также определял концепцию развития Европы.

Как писал NEWS.ru, ранее Косачев назвал условия сохранения Договора по открытому небу.