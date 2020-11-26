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Лавров рассказал о стоп-листе в ответ на санкции ЕС

18:36, 26 ноября 2020
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: mid.ru

Москва и Минск в рамках Союзного государства достигли координации по синхронизации стоп-листов в ответ на санкции Запада. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В соответствии с принципом взаимности мы расширили наш ответный стоп-лист, включили в него представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже, — цитирует его ТАСС.

Лавров напомнил, что с 2015 года России и Белоруссии единые стоп-листы. Он также похвалил оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер.

Ранее ЕС уже ввёл санкции против 55 человек, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко. Им всем запретили въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если таковые обнаружат, подлежат заморозке.

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз рассматривает возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко.

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