СМИ: к 2030 году в Великобритании запретят продажу бензиновых машин

https://static.news.ru/photo/c824bebe-2687-11eb-9b3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Mayhew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британские власти намереваются ввести запрет на продажу новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году.

С соответствующим заявлением выступит на следующей неделе премьер-министр страны Борис Джонсон. Изначально запрет планировалось ввести к 2040 году, однако в феврале 2020 года глава кабмина заявил, что намерен «положить конец продаже новых легковых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями ещё раньше, к 2035 году». Об этом сообщает газета Financial Times.

Теперь, по данным источников газеты, правительство Великобритании намерено отказаться от продажи в стране таких машин уже к 2030 году.

Гибридные автомобили при этом, как пишет газета, попадут в чёрный список только к 2035 году. Объявление о нововведении будет сделано для того, чтобы подтолкнуть владельцев автомобилей переходить на более экологичный транспорт. В 2021 году сеть зарядных станций для электромобилей в стране будет расширена, так как популярность этих транспортных средств растёт из года в год.

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