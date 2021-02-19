СМИ: Евросоюз не введёт санкции против олигархов из РФ из-за Навального

https://static.news.ru/photo/13c10190-72c1-11eb-a955-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский союз не рассматривает возможность введения санкций против российских бизнесменов из-за дела блогера Алексея Навального, поскольку для этого нет достаточных юридических оснований. Об этом заявил дипломатический источник в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД ЕС 22 февраля.

Что касается российских олигархов, идея санкций против них не соответствует нашей политике, — пояснил он.

По словам источника, санкции призваны повлиять на изменение политики российского правительства. Они вводятся против лиц, связанных с конкретными решениями этого правительства. Дипломат подчеркнул, что для этого требуются очень серьёзные юридические основания.

Мы рассматриваем ограничительные меры в отношении нескольких российских граждан, чиновников в рамках механизма санкций ЕС за нарушения прав человека, — пояснил источник.

Как сообщает ТАСС, во время встречи глав МИД стран ЕС ситуация с Навальным обсуждаться не будет. Стороны рассмотрят сигналы, исходящие от России, а также реакцию ЕС на них. Предложения по санкциям против РФ были внесены рядом стран ЕС некоторое время назад, отметил дипломат.

Ранее агентство Bloomberg заявило со ссылкой на источник, что страны ЕС могут ввести ограничительные меры по ситуации с Навальным, но они не затронут крупных бизнесменов из РФ. Объяснялось, что европейские политики не хотят «сжигать все мосты с Москвой».

Разговор о санкциях в Брюсселе был поднят после визита главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву, где он провёл встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Боррель посчитал, что власти России «не оправдали ожидания», а Россия «не стала современной демократией». Такой вывод дипломат сделал после того, как Навальному заменили условный срок на реальный.

Как писал NEWS.ru, депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли назвала заключение Навального недостаточной причиной для введения новых антироссийских санкций. Она подчеркнула, что такие «меры невыгодны никому». Политик заявила, что реакция ЕС на ситуацию с Навальным была связана с геополитическими амбициями, а не заботой о правах человека.