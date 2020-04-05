СМИ: Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заразившемуся коронавирусом, потребуется искусственная вентиляция лёгких.
Состояние здоровья Джонсона, об инфицирования которого COVID-19 стало известно 27 марта, не улучшается. В клинике, куда он обратился с жалобами на непрекращающиеся кашель и лихорадку, приняли решение подключить премьера к аппарату ИВЛ,
Как писал NEWS.ru ранее, 27 марта Борис Джонсон сообщил, что за последние сутки у него проявились лёгкие симптомы COVID-19. Британский премьер находился в изоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит, общаться с подчинёнными он продолжал по видеосвязи.
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