СМИ: Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

https://static.news.ru/photo/e1d7f650-7782-11ea-bd63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заразившемуся коронавирусом, потребуется искусственная вентиляция лёгких.

Состояние здоровья Джонсона, об инфицирования которого COVID-19 стало известно 27 марта, не улучшается. В клинике, куда он обратился с жалобами на непрекращающиеся кашель и лихорадку, приняли решение подключить премьера к аппарату ИВЛ, передаёт РИА Новости со ссылкой на собственный источник, близкий к руководству британской национальной системы здравоохранения.

Как писал NEWS.ru ранее, 27 марта Борис Джонсон сообщил, что за последние сутки у него проявились лёгкие симптомы COVID-19. Британский премьер находился в изоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит, общаться с подчинёнными он продолжал по видеосвязи.