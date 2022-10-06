Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек из СП

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Авария на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», говорится в заявлении на сайте ведомства. Результаты расследования усилили подозрение в том, что причиной ЧП стала диверсия.

Служба безопасности заявляет, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в экономической зоне Швеции произошли взрывы, нанесшие значительный ущерб, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва должна стать полноправным участником расследования причин инцидента с «Северными потоками». По его словам, Кремль настораживают заявления из Дании и Швеции, согласно которым какое-либо сотрудничество с российской стороной по этому поводу исключается.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG в свою очередь охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.