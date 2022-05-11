Случаи гепатита неизвестного происхождения у детей выявлены в Швеции

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В Швеции зарегистрировано девять предполагаемых случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз управления здравоохранения страны. Ведомство приступило к расследованию ситуации на предмет роста заболеваемости.

По данным управления здравоохранения, дети заболели в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года. Об этих случаях сообщили в Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

То, что ребенок страдает от острого гепатита неизвестного происхождения, очень необычно, но все же случается. Управление [здравоохранения Швеции] расследует, представляют ли из себя случаи, которые мы наблюдаем сейчас, рост острого гепатита неизвестного происхождения или нет, — сказал государственный эпидемиолог Андерс Линдблум.

Признаки заражения новым вирусом неизвестного происхождения зарегистрированы уже у 228 детей из 20 стран. Каждый десятый пациент нуждается в пересадке органов. Один ребёнок погиб. В группу риска входят дети с первого месяца рождения до 16 лет.

По состоянию на конец апреля, случаи заболевания были отмечены в странах Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Испания), а также в других странах мира (Канада, Израиль, Япония, США).

В настоящее время точную причину вспышки не может определить ни один специалист. Некоторые учёные связывают это с пандемией коронавируса, его мутациями и ослаблением организма людей.