Словакия заявила о готовности защитить запрет на ввоз зерна с Украины в ВТО Глава Минсельхоза Словакии заявил о готовности защитить зерновое эмбарго в ВТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Словакия готова защищать свою позицию по запрету на ввоз украинского зерна на полях Всемирной торговой организации (ВТО), заявил глава Министерства сельского хозяйства республики Йозеф Биреш, сообщает издание teraz.sk. По его словам, Братислава не собирается отменять введенные ограничения до получения гарантий, что импорт находится под контролем.

Украина 18 сентября подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за из запрета ввозить украинскую продукцию.

Мы не изменим нашу позицию, пока нет гарантий. Мы можем представить Всемирной торговой организации причины и наши опасения, — отметил Биреш.

Министр подчеркнул, что изучение предложенного механизма контроля украинского зерна может занять до двух месяцев. До этого времени могут применяться односторонние меры, добавил Биреш.

Еврокомиссия 15 сентября не продлила ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины, но обязала Украину ввести меры по контролю за экспортом. В Словакии заявили, что запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Киева продлят до конца 2023 года.

Ранее пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер заявил, что жалоба Украины в ВТО не произвела должного впечатления на Польшу и не заставит власти страны отказаться от зернового эмбарго. По его словам, Варшава считает занятую позицию верной и не планирует отступать.