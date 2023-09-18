Варшава отказалась выполнять требования Киева по отмене зернового эмбарго Мюллер: Варшава не будет пересматривать зерновое эмбарго из-за иска Киева в ВТО

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жалоба Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) не произвела должного впечатления на Польшу и не заставит власти страны отказаться от зернового эмбарго, заявил в интервью телеканалу Polsat News пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер. По его словам, Варшава считает занятую позицию верной и не планирует отступать.

Ранее стало известно, что Министерство экономики Украины объявило о подаче иска в ВТО в отношении Польши, Венгрии и Словакии, которые запретили ввозить на свою территорию украинскую сельскохозяйственную продукцию. Разбирательства будут проводиться, несмотря на то что Киев получал поддержку от Варшавы, Братиславы и Будапешта на фоне боевых действий.

Мы поддерживаем свою позицию. Такая жалоба в ВТО не впечатляет нас в том смысле, что мы не намерены отступать от введенного нами эмбарго по этой причине, — сказал Мюллер.

Он подчеркнул, что польские власти считают свою позицию верной, она основана на экономическом анализе и полномочиях, «которые вытекают из европейского и международного права».

Еврокомиссия 15 сентября приняла решение не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельскохозяйственной продукции из Украины в ряд приграничных стран Евросоюза, обязав при этом Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили о запрете в одностороннем порядке. При этом Польша считается одним из ключевых поставщиков вооружения на Украину. Словакия передавала Киеву истребители МиГ-29, а Венгрия, хотя и не снабжает соседнюю республику оружием, помогала ей с лечением солдат ВСУ.