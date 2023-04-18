Украина получила первые МиГ-29 от НАТО: что они изменят в СВО, чем опасны Словакия предоставила Киеву 13 истребителей МиГ-29

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МиГ-29

Украина получила от Словакии 13 истребителей МиГ-29. Это первая поставка Киеву боевой авиации из стран НАТО. Кто еще может отправить МиГ-29 на Украину, в чем особенности применения этих истребителей, способны ли они повлиять на ход специальной военной операции, что может противопоставить Россия — в материале NEWS.ru.

Какие страны передали МИГ-29 Украине

17 апреля министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что власти страны завершили передачу Украине МиГ-29 в количестве 13 штук. По его словам, четыре истребителя были перевезены украинскими пилотами еще в марте. Остальные самолеты перебрасывали на Украину по земле.

Ранее агентство DPA сообщило, что Польша запросила у Германии разрешение реэкспорта на Украину самолетов МиГ-29, некогда стоявших на вооружении ГДР. Немецкая газета Spiegel писала, что правительство ФРГ одобрило поставку этих самолетов. При этом замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил: Варшава не будет передавать Киеву все 28 истребителей МиГ-29, имеющихся на вооружении польских ВВС. Информация о порядке поставок и количестве предназначенных для передачи самолетов засекречена.

Фото: Shutterstock МиГ-29

Почему Киеву нужны МиГ-29

Самолеты МиГ-29 состояли на вооружении Украины, поэтому их там могут ввести в эксплуатацию вне зависимости от того, в каком они состоянии, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. Он уверен, что только часть поставленных истребителей будут находиться в боевой готовности, но это не дает повода утверждать, что и оставшиеся единицы не смогут быть готовы к полетам. Попов утверждает: Киеву передают МиГ-29 потому, что в стране есть все необходимое оборудование для ремонта и обслуживания этих истребителей.

«Может быть, понадобится замена двигателя. На Украине все есть, чтобы ввести истребитель в эксплуатацию, в любом случае его можно использовать как донор для остальных самолетов. Есть технологические карты, по которым МиГ-29 можно восстанавливать, ремонтировать и вводить в строй», — сказал Попов.

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с NEWS.ru добавил, что Украина рассчитывает на МиГ-29, поскольку в стране еще остались летчики, которые умеют управлять данными аппаратами, и тратить время на обучение профессиональных пилотов не потребуется.

В чем особенности МиГ-29

Истребитель МиГ-29 способен выполнять штурмовые полеты и может сбрасывать бомбы, рассказал NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник. По его словам, летательный аппарат представляет собой перехватчик, который работает против вертолетов и самолетов. Сытник отметил, что Миг-29 — «грозная машина», но сам истребитель довольно возрастной. В России, например, есть более современные аппараты, в частности Су-27, Су-30 и Су-34.

В каком состоянии находятся переданные истребители

Литовкин выразил уверенность, что переданные Украине МиГ-29 не модернизировались с 1990-х годов. «На них не обновлялась радиоэлектронное оборудование и система управления самолетом, и это я еще не говорю о радиолокационной системе и прочем. Также неясно, насколько выработан ресурс этих МиГов, ведь самолеты довольно старые. Причем и двигатели, и планеры», — сказал военный эксперт.

Он отметил, что для размещения самолетов на Украине практически не осталось аэродромов. А те, что имеются, по его словам, просто не пригодны для предполетного обслуживания.

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press МиГ-29

Могут ли переданные Украине Миг-29 повлиять на ход СВО

Попов уверен, что такого количества поставляемых странами НАТО МиГ-29 будет недостаточно для изменения расклада сил в ходе СВО.

«То, что поставят на Украину в ближайшее время, не составит большой проблемы для наших военно-воздушных сил и системы ПВО», — заявил летчик.

Сытник считает, что российские истребители Су-27, Су-30, Су-34 смогут справиться с Миг-29. Да и в количестве воздушных судов РФ сильно превосходит Украину.

Что ВС РФ противопоставят МиГ-29 Украины

Виктор Литовкин предположил, что Вооруженные силы РФ будут применять против украинских МиГ-29 истребители либо сбивать их ракетами с земли.

«У нас есть Су-35, которые справляются со старыми МиГами, есть ракеты, которые стреляют дальше и раньше их обнаруживают. Так что в воздушном бою у них (МиГ-29 Украины. — NEWS.ru) нет никаких шансов. Кроме того, есть зенитно-ракетные комплексы, которые точно не дадут им никаких шансов. Никакого реального влияния на ход боевых действий МиГ-29 оказать не может. Скорее Германия и Польша отделываются [тем], что оказывают помощь Украине, „выполняют свой интернациональный долг“. С другой стороны, [они] избавляются от старой рухляди», — заявил Литовкин.