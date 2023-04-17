«Машина грозная»: летчик назвал главную опасность переданных Киеву МиГ-29 Пилот Сытник: МиГ-29 является машиной возрастной, но довольно грозной

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Боевой разворот истребителя МиГ-29

Состояние истребителей МиГ-29, полученных Украиной, всегда было хорошим, они могут выполнять штурмовые полеты, бросать бомбы, работать против вертолетов и самолетов, сказал NEWS.ru заслуженный пилот России Юрий Сытник. По мнению специалиста, указанные самолеты — машины возрастные, но довольно грозные.

Состояние у МиГ-29 всегда было хорошим, он может выполнять штурмовые полеты, может сбросить бомбы, это перехватчик, работает против вертолетов и самолетов, но дело в том, что машина довольно возрастная. В России есть более современные машины — Су-30, Су-34, даже тяжелый истребитель Су-27 может на равных бороться с Миг-29, если за штурвалом Миг-29 хороший летчик, но на самом деле машина грозная, — заметил Сытник.

Он предположил, что эти истребители передают Украине только для поддержания духа ВСУ. По словам пилота, МиГ-29 в основном сбиваются ракетами с земли и они не будут представлять угрозы для России. К тому же у России, по его словам, намного больше боевых самолетов.

Ранее агентство DPA сообщило, что Польша запросила у ФРГ разрешение реэкспорта на Украину самолетов МиГ-29, некогда стоявших на вооружении ГДР. Немецкая газета Spiegel писала, что правительство ФРГ одобрило поставку этих самолетов.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава не будет передавать Киеву все 28 истребителей МиГ-29, имеющихся на вооружении польских ВВС. При этом он отметил, что информация о порядке поставок и количестве предназначенных для передачи самолетов засекречена. В свою очередь министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что власти страны завершили передачу истребителей МиГ-29 Украине.