Словакия завершила передачу истребителей Украине

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Истребитель МиГ-29

Власти Словакии завершили передачу истребителей МиГ-29 Украине. Киев получил 13 самолетов, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) министр обороны Словакии Ярослав Надь.

13 МиГ уже на Украине, — написал глава ведомства.

По словам министра, четыре истребителя были перевезены украинскими пилотами еще в марте. Остальные самолеты перебрасывали на Украину по земле.

До этого глава партии Smer и бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что истребители передаются Украине с нарушением норм конституции. Как подчеркивал чиновник, страна прежде не собиралась покупать американские вертолеты. Теперь же Словакии придется доплатить за то, что ей не нужно, добавлял Фицо.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава не будет передавать Киеву все 28 истребителей МиГ-29, имеющихся на вооружении польских ВВС. При этом он отметил, что информация о порядке поставок и количестве предназначенных для передачи самолетов засекречена.

Замминистра добавил, что поставки будут осуществляться постепенно, «чтобы они были эффективными». Он также указал на необходимость обеспечивать безопасность самой Польши.